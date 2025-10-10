Perna: «Giocare al Barbera è inquietante, ti mette tanta pressione addosso»

Ospite a “Radiamo” nel distretto gialloblù, ha parlato dell’avvio di campionato del Modena l’ex difensore dei canarini Armando Perna. Inoltre, ha espresso anche la sua opinione sul giocare a Palermo, in vista del prossimo match in programma al Barbera tra i rosanero ed i gialloblù.

«Giocare a Palermo davanti a uno stadio pieno è quasi inquietante per la pressione che ti mette addosso. Hanno giocatori importanti e un allenatore che in Serie B ha già vinto campionati» ha dichiarato l’ex difensore.

Perna ha poi commentato l’inizio di campionato del Modena: «La società ha trovato il giusto mix tra giovani e giocatori esperti. Il Modena non è una sorpresa, perché ha allestito una squadra importante, che rispecchia in pieno il carattere del suo allenatore Sottil. Anche da giocatore Sottil aveva grande personalità e non aveva paura di nulla»

E sul futuro dei canarini non ha dubbi: «Sarebbe riduttivo parlare di un altro campionato di assestamento, visti gli investimenti fatti. Il Modena può dire la sua: bisognerà aspettare marzo per capire davvero dove potrà arrivare»