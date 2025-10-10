Italia, Gattuso: «Domani partita importante, non pensiamo alla Norvegia»

Intervistato durante la conferenza stampa pre match, il commissario tecnico della nazionale italiana Gennaro Gattuso ha parlato del match in programma per domani contro l’Estonia, valevole per la qualificazione al mondiale 2026.

«La verità è che noi dobbiamo fare più punti possibili perché Israele è lì, non possiamo fare calcoli. Non andremo in automatico ai playoff e non dobbiamo scherzare col fuoco. Domani sarà una partita importante e fra tre giorni ce ne sarà un’altra. Finché la matematica non ci darà ai playoff, noi ci dobbiamo arrivare. Non scherziamo e vediamo di essere seri: io e i miei giocatori lo sappiamo, c’è da fare ancora tanto e ci giochiamo molto. Ricordiamocelo bene», ha dichiarato il CT.

Alla domanda se vedranno il primo tempo del match della Norvegia Gattuso risponde cosi: «No, dobbiamo pensare alla partita di domani. Ci giochiamo tanto, dobbiamo fare punti e quello che succede succede. Massima concentrazione e poi vedremo cosa succederà»

E su Spinazzola: «Spina è un ragazzo sorridente con grandissime qualità. L’ho visto proprio come pensavo, preferisce di più giocare a sinistra ma sa che deve darci una mano e ha dato disponibilità. Per me questo è importante, lo ringrazio ancora»