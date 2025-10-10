Finlandia, Pohjanpalo fa partire cori dopo la vittoria con la Lituania (VIDEO)
Al termine della vittoria della Finlandia nel match valevole per la qualificazione al mondiale contro la Lituania, il centravanti del Palermo Joel Pohjanpalo si è reso protagonista di una splendida scena.
Il capitano della Finlandia ha confermato la sua leadership all’interno del gruppo, guidando la squadra con cori da ultras nei festeggiamenti del post partita . Un video che dimostra il grande carisma del bomber rosanero, dopo una vittoria che tiene vive le speranze di qualificazione ai mondiali per gli scandinavi.
