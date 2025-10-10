Italia U21, vittoria importante: battuta 4-0 la Svezia. La classifica aggiornata.

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2025

Grande prestazione per l’Italia U21 nel match contro i pari categoria della Svezia. La formazione di Silvio Baldini porta i tre punti a casa, in un match che non è mai stato in dubbio.

Partono bene gli azzurrini, sbloccando subito il risultato con il gol di Pisilli. Al 40′ arriva il raddoppio: Francesco Camarda trasforma dal dischetto e regala il raddoppio ai suoi. Il gol del 3-0 arriva nei minuti di recupero, firmato nuovamente da Pisilli che mette il risultato in ghiaccio.

Nella seconda frazione di gioco l’Italia gestisce il risultato, concedendo poco a gli avversari. Al termine del match arriva il gol del 4-0, firmato su rigore da Berti. Gli azzurrini procedono dunque a punteggio pieno dopo 3 match. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Polonia – 9

Italia – 9

Montenegro – 3

Macedonia del Nord – 3

Svezia – 3

Armenia – 0

