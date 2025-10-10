La cantante Noemi in radio con la maglia del Palermo (VIDEO)
Ospite durante la trasmissione “Non solo parole”, in onda ogni venerdì sulle frequenze di Rai Radio 1, la famosa cantante italiana Noemi si è presentata per l’occasione con una maglia speciale: quella dai colori rosanero.
La maglia era stata regalata alla cantante durante il concerto “Radio Italia Live”, del 27 Giugno al Foro Italico di Palermo. Diversi i commenti dei tifosi del Palermo nel post Instagram, che apprezzano l’outfit scelto dall’artista.
