La cantante Noemi in radio con la maglia del Palermo (VIDEO)

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2025

Ospite durante la trasmissione “Non solo parole”, in onda ogni venerdì sulle frequenze di Rai Radio 1, la famosa cantante italiana Noemi si è presentata per l’occasione con una maglia speciale: quella dai colori rosanero.

La maglia era stata regalata alla cantante durante il concerto “Radio Italia Live”, del 27 Giugno al Foro Italico di Palermo. Diversi i commenti dei tifosi del Palermo nel post Instagram, che apprezzano l’outfit scelto dall’artista.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da @radio1rai

Ultimissime

Roberto De Zerbi

DE ZERBI-MILAN: “Contatti con i rossoneri” | Si è scoperta finalmente la verità

Marco Fanfani Ottobre 10, 2025

La cantante Noemi in radio con la maglia del Palermo (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2025

Italia U21, vittoria importante: battuta 4-0 la Svezia. La classifica aggiornata.

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2025

Finlandia, Pohjanpalo fa partire cori dopo la vittoria con la Lituania (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2025
Gattuso

Italia, Gattuso: «Domani partita importante, non pensiamo alla Norvegia»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2025