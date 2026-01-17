Inzaghi presenta Palermo-Spezia: «Gomes è un titolare. Ceccaroni? Ha avuto la febbre, Veroli è una garanzia»

Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia, rispondendo a diverse domande riguardo la formazione e gli avversari.

Riguardo alla situazione di Gomes, Inzaghi ha dichiarato: «Per me è un titolare, è sempre il primo cambio, uno dei giocatori più importanti. In quel ruolo Segre e Ranocchia stanno facendo molto bene. Ranocchia vedo che riceve pochi commenti positivi, ma per me è un giocatore fondamentale. Gomes giocherà le sue partite come ha sempre fatto».

Sui problemi fisici di Ceccaroni, ha aggiunto: «Ha avuto due giorni di febbre, ma deciderò se schierarlo. Però Veroli è una garanzia, per me è un altro dei titolari di questa squadra».

Inzaghi ha poi commentato i risultati delle altre partite, sottolineando che l’attenzione deve rimanere sulla propria squadra: «Non lo so se ci sono vantaggi o svantaggi. Noi dobbiamo pensare a noi. Tra due mesi vedremo dove ci troveremo. Non ci sono né vantaggi né svantaggi, dobbiamo pensare a vincere le nostre partite e guardare poco agli altri».