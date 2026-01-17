Monza-Frosinone, Alvini: «Crediamo nella Serie A»

Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, ha parlato al termine della sfida contro il Monza, evidenziando la forza mentale e la determinazione della sua squadra.

«Noi crediamo nella Serie A, oggi abbiamo dimostrato di avere attributi giganteschi», ha esordito Alvini, sottolineando l’importanza della prestazione offerta dai suoi ragazzi. L’allenatore ha poi commentato gli episodi arbitrali: «Ormai l’esperienza di questi anni mi ha convinto a passarci sopra e penso ad altro».

Con la mentalità di non lasciarsi abbattere dagli imprevisti, il Frosinone continua a lottare con grande convinzione per il proprio sogno di Serie A.