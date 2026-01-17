Serie B, il Cesena batte 2-1 la Reggiana e aggancia il Palermo. La classifica aggiornata

Il Cesena conquista tre punti fondamentali in trasferta contro la Reggiana, vincendo 2-1 e agganciando così in classifica il Palermo a quota 34. Dopo un primo tempo equilibrato, terminato 1-1, i romagnoli sono riusciti a trovare il gol decisivo nella seconda frazione.

Il primo tempo ha visto un botta e risposta tra le due squadre: al 27′ Portanova ha portato in vantaggio la Reggiana con un tiro preciso su assist di Charlys, ma il Cesena ha risposto subito con un rigore perfetto di Shpendi al 30′. Nel finale di tempo, al 45′, il Cesena ha trovato il possibile 2-1 con Ciervo, ma il gol è stato annullato per fuorigioco.

Nella ripresa, il Cesena ha saputo sfruttare un’altra occasione: al 63′ Shpendi, ancora lui, ha battuto Motta con un destro preciso su assist di Castagnetti, regalando così il 2-1 agli ospiti. La Reggiana ha cercato di reagire, colpendo la traversa con Bozzolan e sfiorando il pareggio con Portanova, ma la difesa del Cesena ha retto fino alla fine.

La classifica aggiornata

Ecco la classifica trascritta:

Frosinone – 42

Venezia – 41

Monza – 38

Palermo – 34

Cesena – 34

Catanzaro – 31

Modena – 29

Empoli – 27

Juve Stabia – 27

Carrarese – 26

Padova – 25

Avellino – 25

Südtirol – 22

Reggiana – 20

Entella – 20

Mantova – 19

Sampdoria – 18

Spezia – 17

Bari – 17

Pescara – 14