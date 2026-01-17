Inzaghi presenta Palermo-Spezia: «Domani servirà una grande risposta. Squalifica? Mia espulsione ingiusta»
Il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia, analizzando vari aspetti della sua squadra e delle ultime prestazioni.
Sulle difficoltà di chiudere le partite, Inzaghi ha dichiarato: «È una questione fisica o tattica il gol all’ultimo? La verità chissà dov’è, ogni partita ha una storia a sé. Parliamo di due situazioni diverse rispetto ad Avellino. Questa squadra deve cercare di dominare le partite. Dobbiamo essere più cattivi, a Mantova abbiamo avuto la palla del 2-0 tante volte. Bardi li ha salvati più volte».
Riguardo alla partita contro lo Spezia, Inzaghi ha aggiunto: «Loro sono molto forti, giocano con due punte pericolose e mezzali che si inseriscono. È una partita tosta, non dobbiamo guardare la classifica. Abbiamo bisogno di recuperare i punti persi a Mantova davanti alla nostra gente».
Inzaghi ha anche parlato della sua squalifica, ammettendo: «Mi dispiace quando sbaglio, lo ammetto. L’espulsione è stata ingiusta e mi priverà di una partita che mi dà fastidio perdere. Per fortuna ho uno staff a cui non c’è bisogno di dire niente, io spero di godermi una bella partita dall’alto».
Infine, il tecnico ha commentato le altre partite, ribadendo il focus sul proprio lavoro: «Le altre partite le ho viste, ma noi dobbiamo pensare alla nostra». Il Palermo si prepara ad affrontare una sfida importante con grande determinazione, pronto a riscattare i punti persi e a lottare per il risultato.