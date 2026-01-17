Inzaghi presenta Palermo-Spezia: «Se giochiamo così, vinciamo. Vasic sta migliorando»

Il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro lo Spezia, analizzando la situazione della squadra e le prestazioni individuali.

«Martedì gli ho fatto vedere tutte le occasioni che abbiamo avuto. Ma questo è il calcio, se giochiamo così vinciamo», ha dichiarato Inzaghi, sottolineando la positività del gioco espresso dalla sua squadra.

Riguardo a Vasic, il tecnico ha detto: «Sono contento di lui, è una mezzala offensiva che a Mantova ha fatto molto bene. Sto cercando di trasformarlo in un giocatore di attacco. Bisogna avere pazienza, nel momento migliore si è fatto male, ma sono contento di quello che ha fatto fino ad ora».

Sulla crescita della squadra, Inzaghi ha aggiunto: «All’inizio dell’anno guardavo queste cose. Adesso non guardo più nulla. Guardo partita dopo partita la crescita della squadra. Non basta la società e il pubblico per meritare la Serie A. Sono molto contento del gruppo e del supporto da parte di tutti, ma dobbiamo dimostrare sul campo che non mi sbaglio».

Infine, ha concluso con un messaggio chiaro: «Per arrivare al nostro sogno sarà difficile, ma mi auguro di continuare a vedere la squadra in crescita». Il tecnico rosanero si prepara a vivere una stagione impegnativa, ma con la consapevolezza di avere un gruppo capace di crescere e lottare per la Serie A.