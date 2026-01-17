Inzaghi presenta Palermo-Spezia: «Se giochiamo così, vinciamo. Vasic sta migliorando»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 17, 2026

Il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro lo Spezia, analizzando la situazione della squadra e le prestazioni individuali.

«Martedì gli ho fatto vedere tutte le occasioni che abbiamo avuto. Ma questo è il calcio, se giochiamo così vinciamo», ha dichiarato Inzaghi, sottolineando la positività del gioco espresso dalla sua squadra.

Riguardo a Vasic, il tecnico ha detto: «Sono contento di lui, è una mezzala offensiva che a Mantova ha fatto molto bene. Sto cercando di trasformarlo in un giocatore di attacco. Bisogna avere pazienza, nel momento migliore si è fatto male, ma sono contento di quello che ha fatto fino ad ora».

Sulla crescita della squadra, Inzaghi ha aggiunto: «All’inizio dell’anno guardavo queste cose. Adesso non guardo più nulla. Guardo partita dopo partita la crescita della squadra. Non basta la società e il pubblico per meritare la Serie A. Sono molto contento del gruppo e del supporto da parte di tutti, ma dobbiamo dimostrare sul campo che non mi sbaglio».

Infine, ha concluso con un messaggio chiaro: «Per arrivare al nostro sogno sarà difficile, ma mi auguro di continuare a vedere la squadra in crescita». Il tecnico rosanero si prepara a vivere una stagione impegnativa, ma con la consapevolezza di avere un gruppo capace di crescere e lottare per la Serie A.

