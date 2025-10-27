Inzaghi presenta Palermo-Monza: «Corona l’ho voluto io, ci dà fisicità e caratteristiche uniche»

«Vasic è entrato in un momento difficile, ma lui e Corona sono entrati molto bene. Non hanno avuto lo spazio che meritavano, ma devono avere pazienza e ci daranno soddisfazioni», ha detto Inzaghi. «Vasic è un sottopunta e gli ho chiesto qualcosa che non era nelle sue corde, perché mi serviva un giocatore sugli esterni che mettesse cross in mezzo».

Il tecnico ha poi analizzato il calendario e la gestione della squadra: «Penso che delle tre partite, la più complicata sia la terza. Non stravolgerò la squadra: li ho visti tutti molto bene e deciderò chi far partire dall’inizio. Sapete che mi tengo sempre i migliori che possono entrare a partita in corso. Deciderò tutto domani nella rifinitura».

Infine, parole chiare su Corona: «L’ho voluto tenere io a tutti i costi, perché ci dà fisicità e caratteristiche che non abbiamo. Ma se gioca lui poi mi chiedete perché non giocano gli altri. La formazione la decidono i giocatori: io voglio vincere le partite e mando in campo sempre chi vedo meglio».