Accardi al Palermo: «Grazie per l’invito, il Barbera sarà sempre casa mia»

Un messaggio di amore e appartenenza, quello di Andrea Accardi, ex capitano del Palermo e oggi difensore della Pistoiese, che sui social ha voluto ringraziare il club rosanero per l’invito alle celebrazioni del 125° anniversario.

«Aver ricevuto un invito così importante mi onora e mi riempie d’orgoglio», ha scritto Accardi in una storia Instagram, pubblicando la card ufficiale dell’evento. «Purtroppo non potrò essere di persona al Barbera, ma come ogni partita ed evento sarò lì col cuore. Appena potrò, tornerò in quella che da sempre è stata la mia casa. La distanza ci divide ma non ci separa, e non lo farà mai».

Parole che racchiudono il legame profondo tra il difensore palermitano e la maglia rosanero: «Grazie per l’invito e per avermi dato la possibilità di onorarti in ogni partita e in ogni battaglia. Per me sei e sarai sempre il mio magico Palermo».

Accardi, cresciuto nel settore giovanile del club e simbolo di attaccamento alla città e ai colori, ha indossato la maglia del Palermo in tutte le categorie, dalla Serie D alla B, diventando negli anni uno dei volti più amati dai tifosi.