Empoli, Dionisi: «Contro la Samp voglio una squadra coraggiosa, che giochi per vincere»

Alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, il tecnico dell’Empoli, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa analizzando il momento della squadra, le condizioni fisiche dei giocatori e l’importanza della prossima gara.

Sulla scomparsa di Silvano Bini

«Non l’ho conosciuto, ma ne ho sentito parlare tanto. Posso solo associarmi alle condoglianze e dire che so bene quanto sia stato una figura significativa e importante per la città, la società e la squadra».

Sull’ultima partita con il Modena

«Ogni partita di Serie B ha un inizio e una fine. A Modena abbiamo fatto delle cose positive, ma dobbiamo assolutamente fare di più. Nel secondo tempo siamo stati spettatori, ci è mancato un po’ di coraggio nella seconda frazione. La condizione crescerà con il lavoro e con le partite».

Sulla prossima gara contro la Sampdoria

«La Sampdoria viene da un risultato positivo e ha valori individuali importanti. Noi abbiamo dei valori che dobbiamo sviluppare, ma ci servirebbe del tempo, e il tempo non c’è».

Sulle condizioni di Ceesay

«È uscito per un problemino e non si è allenato con continuità. Faremo delle valutazioni anche domani mattina, ma sicuramente non è il momento di rischiare dei giocatori».

Sul possibile turnover

«Qualche cambio ci sarà. Abbiamo tanti giocatori e per loro può essere un’opportunità».

Sulla fase difensiva

«È impossibile non concedere niente, ma dobbiamo lavorare per concedere il meno possibile. Ci vorrà tempo per limare certi numeri, ma il percorso è chiaro».

Sullo stato mentale e fisico della squadra

«La squadra la vedo bene. Abbiamo avuto pochi giorni a disposizione, quindi ci siamo concentrati sulle rifiniture. Manca un po’ di consapevolezza, non nei propri mezzi ma nel capire che possiamo andare oltre le difficoltà. Dobbiamo crescere nella personalità e nel fare. Sul dettaglio sbaglieremo più degli altri perché hanno più esperienza, ma dobbiamo fare, rifare e fare ancora. Ora dobbiamo andare a prenderci le cose e dimostrare che le sappiamo fare».

Su che Empoli vuole vedere in campo

«Voglio un Empoli che giochi per vincere e che si convinca di poterlo fare. Sappiamo che non sempre si può vincere, ma abbiamo i mezzi per riuscirci. In campo bisogna difendere con più giocatori e avere coraggio, sia con la palla che senza. Anche se non pagherà subito, sono convinto che nel lungo periodo ci ripagherà».

Sui moduli di gioco

«La squadra può giocare anche con moduli diversi. In questo momento però deve giocare così, perché è stata costruita in questo modo. Lavoreremo per trovare altre soluzioni, ma adesso restiamo concentrati su questo assetto».

Sulla concorrenza in attacco

«L’attacco può essere un reparto decisivo. Dobbiamo mettere tutti gli attaccanti nelle condizioni di avere più minuti nelle gambe. Pellegri e Nasti hanno già una grande esperienza, Ceesay e Shpendi li ho trovati benissimo. L’obiettivo è ritrovare anche chi ha avuto meno continuità».