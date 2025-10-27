Inzaghi presenta Palermo-Monza: «Chi gioca tra Brunori e Le Douaron dipende da quello che fanno loro»

«Io sono contento di quello che stiamo producendo, siamo quelli che fanno più cross e più tiri. Nelle ultime partite qualcuno in meno, ma ci sono anche gli avversari. Non possiamo essere perfetti, bisogna lavorare e costruire. Siamo una squadra matura, ma sappiamo che dobbiamo crescere e proprio per questo penso che il futuro sarà roseo».

Il tecnico rosanero ha poi parlato della fase difensiva: «La risalita del centrale dipende dalla pressione che c’è davanti. Peda ha sostituito Bani in un modo meraviglioso e sono molto contento di lui».

Sulle scelte di formazione e le sostituzioni: «Pierozzi aveva rischiato il secondo giallo e non lascio giocatori ammoniti nei quinti e nei braccetti. L’ultima volta che l’ho fatto è stato espulso Ceccaroni. Ho tanti giocatori forti e se lascio un giocatore ammonito e poi viene espulso, perderei il gruppo e il giocatore».

Infine, sulla scelta tra Le Douaron e Brunori: «Chi gioca dipende da quello che fanno loro. Quello che penso possa entrare a cambiare la partita è chi può fare bene dal primo minuto. In casa fai la partita, in trasferta vai in ripartenza, ma dipende sempre da loro».