Inzaghi presenta Palermo-Monza: «Fisicamente stiamo bene, dobbiamo solo ritrovare la testa giusta»

Dal Centro Sportivo Rosanero di Torretta, Filippo Inzaghi ha presentato la sfida tra Palermo e Monza, valida per la 10ª giornata di Serie BKT. Il tecnico si è mostrato sereno e fiducioso, consapevole di poter contare su un gruppo unito e determinato a reagire dopo la battuta d’arresto di Catanzaro.

«Le battute d’arresto sapevo che sarebbero arrivate – ha spiegato Inzaghi –. I miei giocatori sono intelligenti e sanno di aver sbagliato il primo tempo, ma queste cose non devono più capitare. Sono sereno, ho l’imbarazzo della scelta e una vittoria sarebbe importante. Dobbiamo essere razionali e trarre spunto sia dalle cose positive che da quelle negative, costruendo il futuro gara dopo gara».

Il tecnico rosanero ha ribadito la fiducia nel gruppo: «Non si può essere sempre perfetti, ma dobbiamo dare seguito alle prestazioni delle prime nove giornate. Sono sicuro che faremo una grande partita. A Catanzaro è stato un problema mentale: nel secondo tempo abbiamo giocato a una porta sola e la squadra sta molto bene fisicamente».

Sull’intensità e sulla condizione generale, Inzaghi ha chiarito: «Fisicamente stiamo bene, non è quello il problema. A Catanzaro abbiamo semplicemente approcciato male, ma nella ripresa abbiamo mostrato chi siamo. Dobbiamo ripartire da lì».

Infine, un pensiero al pubblico del Barbera: «Non c’è bisogno di fare appelli ai tifosi. Sono fantastici, ci seguono sempre. Vogliamo regalargli una vittoria e per farlo dobbiamo essere al cento per cento. Sono sicuro che torneremo a fare quello che sappiamo fare. Se perdi giocando come nel secondo tempo di Catanzaro, lo accetti. Ma vogliamo vincere».