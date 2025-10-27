Inzaghi presenta Palermo-Monza: «Non mi interessano le parole di Bianco, contano i fatti»

Dal Centro Sportivo Rosanero di Torretta, Filippo Inzaghi ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera tra Palermo e Monza, valida per la 10ª giornata di Serie BKT. Il tecnico rosanero ha parlato con serenità e convinzione, ribadendo fiducia nel gruppo e orgoglio per quanto fatto finora.

«Intanto mi soffermo sulle cose positive, in contrario a quello che fate voi», ha esordito Inzaghi con un sorriso. «Abbiamo sbagliato solo il primo tempo di Catanzaro, ma per il resto sono soddisfatto. Se nelle prossime nove ne perdiamo una, il nostro sogno si avvicina. Ci sono tutti i presupposti per andare in giro a testa alta».

Il tecnico del Palermo ha poi spiegato come la squadra stia crescendo: «Sapevo che arrivando io non sarebbe cambiato tutto da un giorno all’altro, ma sono contento del percorso che stiamo facendo. Domani avremo una grande partita davanti alla nostra gente e vogliamo fare una grande gara».

Sul Monza e sulle parole del collega Paolo Bianco, Inzaghi è stato chiaro: «Le parole di Bianco mi interessano ben poco. Ho grande rispetto del Monza, ha giocatori che fino a poco tempo fa erano in Nazionale. Lotterà per vincere, come lo dobbiamo fare noi. In Serie B puoi perdere contro chiunque, ma anche noi abbiamo una rosa di categoria superiore».

Infine, un passaggio sul livello del campionato: «È vero che le retrocesse a volte fanno fatica, ma possono anche fare molto bene. Il Monza è forte, come lo siamo noi, il Venezia e il Cesena. In questa Serie B l’equilibrio regna, ma noi dobbiamo guardare solo a noi stessi».