Serie B, i provvedimenti del Giudice Sportivo: squalifiche e ammende dopo la nona giornata

MILANO – Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, ha reso noti i provvedimenti disciplinari relativi alla nona giornata del campionato di Serie BKT, disputata tra il 24 e il 26 ottobre 2025.

Il comunicato, firmato dal presidente Paolo Bedin, è stato pubblicato oggi, 27 ottobre 2025, a Milano.

Risultati e quadro generale

Nel turno appena concluso si registrano i seguenti risultati:

Avellino-Spezia 0-4, Bari-Mantova 1-0, Carrarese-Venezia 3-2, Catanzaro-Palermo 1-0, Modena-Empoli 2-1, Monza-Reggiana 3-1, Padova-Juve Stabia 2-2, Sampdoria-Frosinone 1-1, Südtirol-Cesena 0-1, Virtus Entella-Pescara 1-1.

Il Giudice Sportivo ha inoltre specificato che le decisioni restano «con riserva dell’assunzione di altre eventuali determinazioni» legate all’esame delle posizioni dei calciatori.

Ammende per le società

Pesanti sanzioni economiche per tre club dopo i comportamenti dei rispettivi tifosi:

Bari, ammenda di 7.000 euro per lancio di petardi nel recinto di gioco durante la gara.

Juve Stabia, multa di 5.000 euro per lancio di tre petardi e cinque fumogeni.

Padova, sanzione di 2.000 euro per un petardo esploso prima del fischio d’inizio.

Tutte le sanzioni sono state attenuate ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva.

Calciatori squalificati

Una sola squalifica per una giornata effettiva di gara:

Luca Palmiero (Avellino), per fallo grave di gioco.

Ammonizioni e diffide

Tra le ammonizioni più rilevanti spiccano:

Busio (Venezia), ammonizione e ammenda di 1.000 euro con diffida, aggravata perché capitano.

Illanes (Carrarese), ammonizione con diffida (quarta sanzione).

Tra i calciatori alla terza sanzione figurano Baldé Diao Keita (Monza), Burnete (Juve Stabia), Cassata (Spezia), Marconi (Virtus Entella), Paoletti (Mantova), Papetti (Reggiana), Simic (Avellino), Tonoli (Modena) e Trimboli (Mantova).

Alla seconda sanzione, tra gli altri, Iemmello (Catanzaro), Mangraviti (Cesena), Haps (Venezia), Peda (Palermo) e Zampano (Modena).

Alla prima sanzione, Palumbo (Palermo), Caligara (Pescara), Petriccione (Catanzaro) e Vergani (Frosinone).

Allenatori e staff

Squalifica per una giornata a due tecnici:

Angelo Gregucci (Sampdoria), per critica irrispettosa verso gli ufficiali di gara.

Matteo Tomei (Modena), per proteste veementi durante la gara.

Ammoniti: Dionigi (Reggiana) e Andreoletti (Padova).

Nel gruppo dei dirigenti, Andrea Mancini (Sampdoria) riceve un’ammonizione con diffida e un’ammenda di 5.000 euro per espressioni irriguardose rivolte agli arbitri negli spogliatoi.

Tra gli operatori sanitari, squalifica di una giornata per Fabio Sannino (Sampdoria).

Infine, squalifica anche per i preparatori atletici del Modena, Ignazio Bella e Alessandro Brandoli, per proteste veementi verso l’arbitro.