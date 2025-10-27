Monza, Bianco salta la conferenza pre-gara: contro il Palermo confermato il blocco titolare

Niente conferenza stampa pre-partita per Paolo Bianco alla vigilia di Palermo-Monza, big match della 10ª giornata di Serie BKT in programma domani alle 20.30 al Renzo Barbera. Il tecnico biancorosso ha scelto di saltare l’appuntamento con i media a causa degli impegni troppo ravvicinati, ma nel post-gara di sabato contro la Reggiana aveva già anticipato le sue riflessioni in vista della sfida in Sicilia.

«Non me ne voglia Pippo Inzaghi – aveva detto Bianco – ma il Palermo è la squadra più forte della categoria, costruita per andare in Serie A. È una squadra ambiziosa e di grande valore, ma noi stiamo crescendo. Per Palermo serviranno convinzione e cattiveria, le stesse che stiamo mostrando nelle ultime settimane».

Il Monza arriva al Barbera con tre vittorie consecutive e una rinnovata consapevolezza nei propri mezzi. Dopo un inizio difficile, i biancorossi sembrano aver trovato la giusta continuità, e un successo contro il Palermo permetterebbe loro di staccare i rosanero di quattro punti in classifica.

Sul fronte formazione, Bianco è orientato a confermare in blocco l’undici che ha battuto la Reggiana. Salvo sorprese, il Monza dovrebbe scendere in campo con il consueto 3-4-2-1, con Thiam tra i pali e Izzo al centro della difesa, affiancato da Ravanelli e Carboni, quest’ultimo da valutare dopo i crampi dell’ultima gara.

Sulle corsie laterali, Birindelli e Azzi sono favoriti su Ciurria, mentre in mediana tornerà Obiang al fianco di Pessina, leader e capitano. Sulla trequarti spazio ancora al tridente formato da Colpani, Keita Balde e Dany Mota, quest’ultimo rinvigorito dalla doppietta realizzata contro la Reggiana.

Restano fuori Alvarez, Petagna e Brorsson, mentre Galazzi dovrebbe tornare tra i convocati, almeno per la panchina.

Probabile formazione Monza (3-4-2-1):

Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Colpani, Keita; Dany Mota.

Allenatore: Bianco