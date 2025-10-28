Inzaghi: «Tutti arrabbiati, ma niente drammi. Io devo trovare le soluzioni per far ripartire il Palermo»

Dopo il pesante 0-3 subito dal Monza al “Renzo Barbera”, il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, è tornato a parlare in conferenza stampa. Il mister ha espresso tutta la sua delusione per il momento negativo, ma ha anche ribadito fiducia nel gruppo e la volontà di reagire subito in vista del prossimo impegno ravvicinato.

«Incazzati? Tutti arrabbiati e dispiaciuti», ha ammesso Inzaghi. «Io però non ho tempo, visto che giochiamo tra tre giorni, di farmi vedere affranto. Devo trovare gli accorgimenti giusti per tornare a vincere».

L’allenatore rosanero ha poi aggiunto: «Se saremo bravi a capire ciò che non ha funzionato, ne usciremo. Penso che una vittoria ci farà ripartire, dobbiamo solo ritrovare ciò che facevamo prima di queste due sconfitte».