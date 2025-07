Inzaghi ha scelto il suo primo Palermo: undici fatto, ora tocca a Bani e Palumbo

Roberto Parisi sul Giornale di Sicilia: «La nuova disposizione tattica convince Inzaghi. Squillacioti brilla in allenamento, Magnani ancora out»

Il Palermo accelera in vista dell’amichevole con il Sondrio, in programma domani alle 18. Filippo Inzaghi continua a lavorare sulla disposizione tattica che potrebbe diventare il sistema base della prossima stagione: il 3-5-2, già utilizzato in parte nella sfida con il Paradiso, è sempre più centrale nei piani dell’allenatore.

Come riporta Roberto Parisi sul Giornale di Sicilia, dopo una prima fase di ritiro impostata sul 3-4-2-1, l’allenatore ha deciso di virare stabilmente sulla nuova configurazione, che meglio si adatta alle caratteristiche della rosa attuale, in attesa dell’arrivo di Antonio Palumbo, giocatore ideale per agire da mezzala sul centrodestra.

Prove tattiche e primi indizi di formazione

Nella seduta mattutina, riferisce ancora Parisi sul Giornale di Sicilia, è stato dato spazio a esercitazioni tecniche, con due contro due e tre contro due a metà campo. Protagonista il giovane Squillacioti, autore di ben quattro gol. Nel pomeriggio è toccato alla tattica. Inzaghi ha provato una formazione con Brunori e Pohjanpalo per la prima volta insieme dal 1’: un segnale chiaro in vista del test con il Sondrio.

Questo l’undici testato da Inzaghi:

Portiere: Gomis

Difesa a tre: Diakité, Peda, Ceccaroni

Centrocampo: Gyasi e Augello sulle fasce, Gomes mezzala destra, Ranocchia regista, Vasic mezzala sinistra

Attacco: Brunori e Pohjanpalo

Una formazione che, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, potrebbe essere quella titolare nel prossimo match amichevole.

Situazione infermeria: Magnani ancora a parte, Lund a riposo

Non si è allenato con i compagni Magnani, ancora alle prese con un fastidio al polpaccio. Il centrale rosanero sta seguendo un programma differenziato in palestra. Anche Lund ha saltato la seduta pomeridiana, mentre Brunori, assente al mattino, è rientrato regolarmente nel pomeriggio. La gestione dei carichi resta una priorità per lo staff tecnico, che non intende correre rischi in questa delicata fase della preparazione.