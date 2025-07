Giornale di Sicilia: “Bani è rosanero: operazione chiusa col Genoa. Pronto un biennale con opzione Serie A”

Dopo un lungo braccio di ferro con il Genoa, Mattia Bani è pronto a vestire la maglia del Palermo. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il difensore classe 1993, seguito da settimane dal direttore sportivo Carlo Osti, ha finalmente ottenuto il via libera dal club rossoblù grazie anche a una trattativa portata avanti con pazienza, diplomazia e determinazione.

Decisiva, scrive ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, è stata la volontà del calciatore, che ha rifiutato la proposta di rinnovo del Genoa, manifestando sin da subito l’interesse per il progetto rosanero e il desiderio di lavorare con Filippo Inzaghi. La società di viale del Fante, per chiudere l’operazione, si è spinta oltre i 2 milioni di euro tra parte fissa e bonus, convincendo così il Grifone, inizialmente restio a privarsi di un pilastro della retroguardia.

Contratto biennale con opzione promozione

Per Bani, riferisce ancora il Giornale di Sicilia, è pronto un biennale con opzione automatica di rinnovo in caso di promozione in Serie A, con un ingaggio di livello, a testimonianza della centralità del giocatore nel nuovo progetto tecnico. L’ex Genoa si aggiungerà a un reparto difensivo già solido, composto da Magnani, Ceccaroni, Peda e Diakité, garantendo esperienza e leadership.

Si cerca un mancino in difesa. Palumbo in arrivo

Ma il mercato del Palermo non si ferma. Come riporta Radicini, Osti è già al lavoro per individuare un centrale mancino, alternativa a Ceccaroni, per completare il pacchetto difensivo con un profilo di qualità e affidabilità.

Nel frattempo, è ormai imminente l’arrivo di Antonio Palumbo. Il fantasista ex Ternana, fortemente voluto da Inzaghi, sosterrà nelle prossime ore le visite mediche prima di aggregarsi al ritiro pre-campionato. Un innesto che dovrebbe aumentare la qualità sulla trequarti.

Giovani e uscite: resta Corona, Insigne all’Avellino

Sul fronte uscite, segnala ancora il Giornale di Sicilia, il giovane attaccante Giacomo Corona sembrava destinato a partire, con Reggiana e altri club di B pronti a garantirgli spazio. Tuttavia, Inzaghi ha espresso parole di grande stima per il classe 2004, e la società ha deciso di trattenerlo per dargli un’occasione in rosanero.

Diversa la situazione di Roberto Insigne, ormai a un passo dal trasferimento all’Avellino. Il Palermo e il club irpino hanno raggiunto l’intesa per una cessione a titolo definitivo, con la società siciliana che contribuirà all’operazione tramite un incentivo all’esodo, coprendo circa la metà dell’ingaggio percepito dal giocatore.