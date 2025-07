Abbonati Palermo, a un passo il dato dell’anno scorso

È ufficialmente partita la terza e ultima fase della campagna abbonamenti del Palermo per la stagione 2024/25. Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la vendita è ora libera per tutti i posti a sedere dello stadio Renzo Barbera, non solo per quelli rimasti invenduti nella fase precedente, conclusasi lo scorso 20 luglio.

Le tessere stagionali possono essere acquistate online attraverso il portale Vivaticket oppure presso i consueti punti vendita autorizzati. Secondo quanto riferisce ancora Arena sul Giornale di Sicilia, il club rosanero è vicinissimo a superare la quota di 13.680 abbonati registrata nella passata stagione, traguardo che segnerebbe il quarto anno consecutivo di crescita nel numero di sottoscrizioni.

Agevolazioni confermate per categorie speciali

Anche per quest’ultima fase, scrive ancora il Giornale di Sicilia, sono previste agevolazioni per donne, over 65, under 16, under 14 (limitatamente alla gradinata superiore) e studenti universitari. Una scelta che conferma la volontà del club di coinvolgere il più possibile le famiglie e le nuove generazioni di tifosi rosanero.

Il Palermo continua così a consolidare il legame con la sua tifoseria, in un’annata che si preannuncia cruciale sia dal punto di vista tecnico che societario.