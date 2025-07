Il Secolo: “Oggi è il giorno di Mattia Bani al Palermo”

Oggi è il giorno di Mattia Bani al Palermo. Dopo i segnali evidenti arrivati nelle ultime ore, il difensore classe 1993 è atteso in Sicilia per firmare un contratto triennale con il club rosanero. L’operazione, come riportato da Valerio Arrichiello su Il Secolo XIX, si chiuderà intorno ai 2,5 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Ieri mattina Bani si è regolarmente allenato a Moena con il Genoa, ma l’atmosfera era già quella dei saluti: compagni e tifosi gli hanno chiesto di restare, ma il giocatore ha fatto la sua scelta. Oggi l’incontro con il Palermo per definire tutto.

Ostigard o Idzes per sostituirlo: il Genoa valuta le opzioni

Con Bani ormai destinato a lasciare, la dirigenza rossoblù è al lavoro per trovare un sostituto. Come scrive ancora Arrichiello sul Secolo XIX, sono due le piste principali: Leo Skiri Ostigard, norvegese classe 1999, in uscita dal Rennes, e Jordi Idzes, 25enne indonesiano del Venezia.

Per Ostigard, che ha già indossato la maglia del Genoa nella stagione 2021-22, si profila un ritorno: l’ipotesi è un prestito oneroso con diritto di riscatto. Per Idzes, invece, la concorrenza è più nutrita, con Udinese e Sassuolo che hanno già manifestato interesse. Il Venezia chiede 10 milioni, ma potrebbe ammorbidire la richiesta con l’inserimento di contropartite tecniche: in particolare Bohinen, profilo apprezzato dai lagunari. Tuttavia, come sottolinea ancora Il Secolo XIX, l’intesa tra i club è ancora lontana.

Alternative: Erlic e Rugani restano in stand-by

Il Genoa monitora anche piste alternative: su tutte quella che porta a Martin Erlic, difensore croato classe 1998 dello Spezia, ora al Sassuolo, ma non è certo che il Bologna, che ne detiene i diritti, sia disposto a lasciarlo partire.

Più complicata la pista Rugani: la Juventus, alle prese con un’emergenza numerica nel reparto arretrato, al momento non sembra intenzionata a privarsene.