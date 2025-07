Corriere dello Sport: “Avellino-Insigne, Fulignati-Empoli. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il mercato entra nel vivo e il Pescara è tra i club più attivi. Secondo quanto riportato da Beniamino Pescatore, Paolo Renzetti e Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, nei prossimi giorni Antonio Arena (16) diventerà ufficialmente un giocatore della Roma: il giovane biancazzurro andrà a rinforzare la Primavera giallorossa allenata da Federico Guidi.

Nel frattempo, il ds Pasquale Foggia è concentrato su tre priorità: portiere, centrocampo e attacco. Per la regia il nome caldo è quello di Giacomo Caló (28) del Cesena, profilo stimato dalla dirigenza pescarese. La trattativa, come scrivono ancora Pescatore, Renzetti e Tofanelli sul Corriere dello Sport, potrebbe decollare nelle prossime ore.

Prosegue anche l’asse con la Salernitana. I campani puntano Filippo Pellacani (28), vicecapitano del Delfino. Il centrale è ritenuto incedibile, ma un’offerta importante potrebbe rimettere tutto in discussione. In entrata, invece, si valutano Davide Bettella (25) del Frosinone e Luca Caldirola (34) per la retroguardia. Attenzione anche a Riccardo Tonin (25), seguito da Salernitana e Catania.

Sul fronte portieri, resta viva la pista che porta ad Alessandro Plizzari (25), protagonista della finale playoff. Il Venezia non fa sconti: lascerà partire l’ex Milan solo a titolo definitivo. Il presidente Sebastiani incontrerà a breve il ds lagunare Filippo Antonelli per cercare uno spiraglio, come riferisce il Corriere dello Sport.

Altri movimenti: Insigne, Caprini, Tutino – È ormai definito l’accordo tra il Palermo e l’Avellino per il ritorno in biancoverde, a distanza di dieci anni, di Roberto Insigne (31). L’attaccante firmerà un biennale con opzione per il terzo anno, mentre il club rosanero si farà carico della metà dell’ingaggio nella prima stagione.

Il Mantova ha ufficializzato l’arrivo in prestito dell’attaccante Maat Daniel Caprini (19) dalla Fiorentina. Sempre attento il club lombardo, che osserva anche Elvis Kabashi (31), centrocampista svincolato. Intanto, il Monza continua a seguire da vicino Filippo Delli Carri (26) del Padova.

Per la Juve Stabia, perso Caprini, si valutano alternative: in pole Dominic Vavassori (19) dell’Atalanta, mentre ha già sostenuto le visite mediche Giacomo De Pieri (19), in arrivo in prestito dall’Inter. Si aggiunge il nome di Luca Vido (28), svincolato dopo l’esperienza con la Reggiana.

Cessioni, ritorni e operazioni in tutta Italia – Lo Spezia sogna il ritorno di Giulio Maggiore (27), in uscita dalla Salernitana. L’Empoli torna alla carica per Andrea Fulignati (30), mentre Giuseppe Pezzella (27) potrebbe approdare al Cagliari. La Carrarese lavora per Andrea Cistana (28), centrale svincolato dal Brescia. Infine, la Virtus Entella accoglie Flavio Russo (20), attaccante in arrivo dal Sassuolo.

La prossima settimana potrebbe essere decisiva anche per il ritorno di Gennaro Tutino (28) a Pescara dalla Sampdoria. E intanto, Francesco Di Paola (20) è destinato alla Cavese.