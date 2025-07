Amichevole da Serie A per l’Athletic: si prepara il test col Palermo

L’Athletic Club Palermo ha ufficialmente presentato il nuovo allenatore Emanuele Ferraro. La conferenza stampa si è tenuta ieri nella sala stampa del Velodromo “Paolo Borsellino” e ha visto la partecipazione del direttore generale Giorgio Perinetti, che ha illustrato le ragioni della scelta. La squadra cittadina, neopromossa in Serie D, punta su un profilo solido, sia dal punto di vista tecnico che umano.

«Abbiamo scelto Ferraro per le sue qualità sul campo ma anche per lo spessore umano» – ha spiegato Perinetti, come riportato dal Corriere dello Sport – «Il nostro obiettivo è quello di crescere, ma senza fare il passo più lungo della gamba».

Ferraro, visibilmente emozionato, ha ringraziato il club per l’opportunità, sottolineando il legame con la città e la voglia di affrontare la sfida con determinazione.

Secondo quanto riferito ancora dal Corriere dello Sport, è in fase di definizione anche un’amichevole di lusso contro il Palermo di Inzaghi. Il test dovrebbe tenersi a porte chiuse, una volta che i rosanero faranno rientro in sede, a Torretta.

Il club ha inoltre ufficializzato i rinnovi di quattro elementi chiave della rosa: i difensori Antonio Mazzotta e Roberto Crivello, e gli attaccanti Federico Matera e Nicolas Micoli. Una scelta di continuità, sottolineata anche dal Corriere dello Sport, che conferma la volontà dell’Athletic Club Palermo di consolidarsi con ambizione e prudenza nella nuova categoria.