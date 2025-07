Corriere dello Sport: “Il Palermo entra nella «fase 2»”

Dopo i primi movimenti di mercato e i volti nuovi in arrivo, il Palermo entra nella «fase 2». Come spiega Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, questa seconda fase della preparazione estiva sarà decisiva per delineare il futuro dei giovani che in ritiro hanno ben impressionato Filippo Inzaghi. Tra questi, spicca Aljosa Vasic (23), centrocampista nel mirino di Empoli e Reggiana, che potrebbe tuttavia restare in rosanero, alla luce delle buone prestazioni fornite in Valle d’Aosta.

Corriere dello Sport: “Palermo, altri colpi in arrivo dopo Palumbo e Bani”

Situazione analoga per l’attaccante Giacomo Corona (21), seguito con attenzione dalla Reggiana e anche dal Pescara. Secondo quanto riporta ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, entrambi i club restano vigili in caso di partenza di Sebastiano Desplanches (22), portiere che continua ad attirare interesse dalla Serie B.

Ma a muoversi è anche il fronte delle uscite. Come scrive il Corriere dello Sport, Roberto Insigne (31) è ormai destinato all’Avellino, mentre Valerio Verre (31) è seguito da un club dell’Arabia Saudita. Per il centrocampista, fuori dal progetto tecnico, si tratta di un’ipotesi concreta, che potrebbe portarlo all’estero già nelle prossime settimane.

Attenzione anche a Kristoffer Lund, che ieri non si è allenato con il gruppo. L’esterno sinistro, però, non sarebbe in uscita, salvo esplicita volontà del giocatore di cambiare aria.

Riscatto Ranocchia – Intanto, in ritiro, Filippo Ranocchia guarda con ottimismo alla nuova stagione: «Sta nascendo un Palermo con molto entusiasmo, che lavora tanto e che ha voglia di dimostrare», ha dichiarato il centrocampista ai microfoni ufficiali. «La scorsa stagione non è stata all’altezza delle mie aspettative. Ci sono stati molti alti e bassi, a titolo personale e anche dal punto di vista della squadra, e tutti noi vogliamo dimostrare che quello non era il nostro reale valore. Il mio obiettivo? Avere maggiore costanza di rendimento nel corso della partita. Devo prendermi meno pause durante la gara».