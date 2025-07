Corriere dello Sport: “Palermo, altri colpi in arrivo dopo Palumbo e Bani”

Il Palermo accelera in vista della chiusura del ritiro in Valle d’Aosta. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, entro il 1° agosto la squadra rosanero attende l’arrivo di due nuovi rinforzi: il trequartista Antonio Palumbo (28) e il difensore Mattia Bani (31). Due colpi ormai indirizzati, perfettamente in linea con la tabella di marcia fissata dalla dirigenza del club targato City Group.

Palumbo, jolly offensivo in uscita dal Modena, è atteso a ore in ritiro: manca solo l’annuncio ufficiale. Più articolata, ma comunque in dirittura d’arrivo, l’operazione che porterà Bani dal Genoa in Sicilia. Dopo aver incassato l’ok del giocatore, il Palermo – secondo quanto riferisce ancora Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport – ha raggiunto l’intesa anche con il club ligure, pronto a rinunciare al difensore nonostante una proposta di rinnovo fino al 2027 (l’attuale contratto scade nel 2026). Decisiva, in questo caso, la volontà del calciatore di sposare il progetto rosanero.

Ma il mercato non si fermerà qui. Come sottolinea La Rosa nel suo articolo per il Corriere dello Sport, una volta terminato il ritiro si farà il punto per pianificare nuovi interventi prima della fine della sessione estiva. Tra le priorità: un difensore Under con caratteristiche da vice Ceccaroni e un potenziale sostituto di Palumbo. Se Inzaghi dovesse spostare Segre stabilmente sulla trequarti, si aprirebbe lo spazio per un altro centrocampista centrale.

Al momento, con l’arrivo imminente di Palumbo e Bani, il Palermo dispone di un solo slot Over libero. Una condizione che imporrà al direttore sportivo Carlo Osti attente valutazioni, anche in ottica Under.