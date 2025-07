Inzaghi dopo Palermo–Annecy: «Magnani è quasi pronto, Gomis in valutazione per il ruolo da titolare»

Filippo Inzaghi continua a definire i principi del suo Palermo e, dopo la vittoria in amichevole contro l’Annecy, ribadisce l’importanza dell’atteggiamento: «Si sta creando un bell’ambiente. Qui non c’è nulla di assicurato se non la società e il pubblico. I titolari devono dimostrarmi che non sbaglio le scelte. Per me l’ultima mezz’ora è un’altra partita e chi è ammonito con me va fuori. Spero di non rimanere mai in 10».

Uno dei temi più delicati resta quello legato alla porta, dove Gomis è in ballottaggio per una maglia da titolare: «Per Gomis decideremo per il suo bene. Se capiamo che può fare il titolare lo fa, se il rischio è troppo grande allora faremo un’altra scelta. Con molta serenità prenderemo la giusta decisione per il ragazzo».

Sul fronte infortuni, Inzaghi fa chiarezza su alcuni assenti e si sofferma su altri elementi della retroguardia: «Magnani ha una sciatalgia ma ha sempre lavorato, o sul campo o in piscina. Alla ripresa sarà pronto e diventerà fondamentale». E aggiunge: «Bani? Può giocare dove vuole, come Peda o Magnani. Sono tutti forti. Al momento lo vedo centrale, ma può fare tutto».