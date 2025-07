Inzaghi dopo Palermo–Annecy: «Un piacere vedere giocare la squadra»

Filippo Inzaghi si gode il successo nell’ultima amichevole del ritiro di Châtillon contro l’Annecy. Il Palermo vince e convince, e il tecnico rosanero non nasconde la propria soddisfazione per quanto visto in campo: «Sono molto soddisfatto. Oggi era un piacere vedere giocare il Palermo. Il ritiro è stato dispendioso e li ho fatti correre fino allo stremo. Non c’è stato alcun infortunio, stanno tutti bene. Abbiamo messo minutaggio nelle gambe di tutti. Speriamo di arrivare il 9 agosto con le gambe pronte».

Inzaghi sottolinea soprattutto l’atteggiamento senza palla: «Sono soddisfatto del pressing. Sarebbe stato bello se avesse segnato subito Pierozzi con un recupero palla. C’è grande applicazione. So la qualità di questi giocatori con la palla, mi premeva fargli capire alcune cose senza palla».

Uno sguardo anche al calendario, in attesa dell’uscita ufficiale: «Per scaramanzia preferirei affrontare lo Spezia, ma tanto dobbiamo affrontarle tutte».

Poi il tecnico si sofferma su alcuni singoli. Peda: «Per me è fortissimo, può giocare in tutti i ruoli e per me è un titolare». Palumbo: «Gli mancano venti giorni di ritiro ma è forte e deve solo mettersi in condizione». E infine su Vasic: «Anche lui fortissimo, tra venti giorni capiremo cosa fare, ma per me può rimanere. Se capiremo che non potrà essere protagonista lo daremo, ma stiamo valutando».