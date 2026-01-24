Inzaghi cambia a centrocampo, Sottil conferma Nador in difesa. Le probabili formazioni di Modena-Palermo

Tutto pronto allo stadio “Braglia” per Modena-Palermo, match in programma oggi alle 17.15 con diretta su Dazn, Prime e OneFootball Tv. Sfida delicata per entrambe le squadre, che cercano punti pesanti in chiave classifica. L’arbitraggio è affidato a Dionisi di L’Aquila, assistito da Garzelli e Catallo, con Massimi quarto uomo e Marini al Var. Il quadro delle probabili formazioni è stato delineato da Antonio La Rosa, Corriere dello Sport, che fotografa le ultime scelte dei due tecnici.

In casa Modena, Sottil sembra orientato a confermare Nador al centro della difesa al posto di Adorni, mentre a centrocampo trova spazio Massolin. Sersanti è indisponibile, con Zampano unico diffidato. In attacco la coppia più probabile è Mendes-De Luca, ma Gliozzi resta pronto a subentrare per dare maggiore manovra e qualità negli ultimi metri. Una lettura tattica che emerge chiaramente anche da Antonio La Rosa, Corriere dello Sport, nel focus pre-gara.

Sul fronte Palermo, Filippo Inzaghi prepara alcune novità soprattutto in mezzo al campo: Gomes è favorito per partire dal primo minuto, con Segre avanzato sulla trequarti sulla stessa linea di Palumbo. In difesa Peda è in vantaggio su Bereszynski, mentre Veroli è out per un sovraccarico muscolare. Restano indisponibili anche Magnani, con Palumbo diffidato. Le scelte del tecnico rosanero sono state approfondite da Antonio La Rosa, Corriere dello Sport, che sottolinea l’intenzione di dare più equilibrio e dinamismo alla manovra.

Il Palermo cerca continuità e solidità, mentre il Modena punta a sfruttare il fattore campo per rilanciarsi. La sfida promette intensità e duelli chiave in mezzo al campo, con particolare attenzione agli inserimenti di Segre e alla fisicità del tandem offensivo gialloblù. Un match che, come ribadito ancora da Antonio La Rosa, Corriere dello Sport, può incidere in modo significativo sugli equilibri della parte alta della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-1-2)

Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling, Zampano; Zanimacchia, Santoro, Gerli, Massolin; De Luca, Pedro Mendes.

Allenatore: Sottil.

A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Cauz, Adorni, Dellavalle, Beyuku, Cotali, Phittya, Di Mariano, Magnino, Defrel, Gliozzi.

Indisponibili: Sersanti.

Diffidati: Zampano.

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen; Ceccaroni, Bani, Peda; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Augello; Segre, Palumbo; Pohjanpalo.

Allenatore: F. Inzaghi.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Bereszynski, Blin, Giovane, Gyasi, Vasic, Le Douaron, Corona.

Indisponibili: Magnani, Veroli.

Diffidati: Palumbo.