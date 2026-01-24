Corriere dello Sport: “Palermo, in avanti solo un colpo”

Il Palermo non pensa solo al campo, ma accelera anche sul mercato per completare il reparto offensivo. I riflettori sono puntati su un solo innesto, un rinforzo mirato che dovrà alzare il tasso tecnico e garantire più soluzioni a Pippo Inzaghi. In cima alla lista c’è Dennis Johnsen (27) della Cremonese: nelle ultime ore si registra un’accelerata concreta che potrebbe indirizzare in modo deciso la strategia rosanera, come riportato da Antonio La Rosa, Corriere dello Sport.

L’eventuale arrivo dell’esterno norvegese escluderebbe automaticamente la pista che porta a Matteo Tramoni (25) del Pisa, e viceversa: il club ha scelto una linea chiara, un solo colpo in avanti, senza dispersioni. Restano comunque aperti i margini di manovra, perché il mercato vive di incastri e opportunità. Una dinamica confermata ancora da Antonio La Rosa, Corriere dello Sport, che sottolinea come la dirigenza stia valutando attentamente tempi e costi dell’operazione.

Sul tavolo c’è anche l’opzione Dany Mota (27) del Monza, profilo gradito per duttilità e esperienza in categoria. La sensazione, però, è che la corsa sia a tre, con Johnsen leggermente avanti nelle gerarchie, mentre Tramoni resta l’alternativa nel caso in cui la trattativa con la Cremonese non dovesse decollare. Uno scenario che, come evidenziato da Antonio La Rosa, Corriere dello Sport, potrebbe sbloccarsi già nei prossimi giorni.

La certezza è una: in attacco arriverà soltanto un rinforzo, scelto con cura per integrarsi al meglio nel sistema di gioco di Inzaghi e garantire qualità, profondità e soluzioni negli ultimi metri. Il Palermo vuole muoversi senza fretta ma con decisione, per farsi trovare pronto nella seconda parte di stagione. Una strategia che trova conferma anche nelle analisi da Antonio La Rosa, Corriere dello Sport, sempre attento alle mosse del club rosanero.