Corriere dello Sport: “Il Palermo a Modena con un tabù da sfatare”

Il Palermo va a Modena con un obiettivo chiaro: vincere e sfatare un tabù che pesa sulla stagione. Finora i rosanero non hanno mai battuto squadre inserite nel perimetro playoff e l’occasione del “Braglia” rappresenta un passaggio chiave per alzare l’asticella. Invertire il trend significherebbe mandare un segnale forte al campionato e dare continuità al successo contro lo Spezia. Lo scenario è raccontato da Antonio La Rosa, Corriere dello Sport, che sottolinea come il match sia uno snodo cruciale nel percorso di crescita della squadra.

Quarti con 37 punti, gli uomini di Pippo Inzaghi sanno che il salto di qualità passa soprattutto dagli scontri diretti. «Arriva al momento giusto – ha spiegato il tecnico ai canali ufficiali del club – sarà un bel banco di prova per capire dove siamo arrivati». Parole che rispecchiano il clima di vigilia e l'importanza della sfida.

Sulla carta potrebbe sembrare una gara abbordabile: il Palermo vanta la migliore difesa del torneo e non perde a Modena dal 2002, mentre i gialloblù non vincono in casa dal 2 novembre e arrivano da tre ko interni consecutivi. Ma il campo racconta sempre un'altra storia. Con oltre 2.800 tifosi al seguito, i rosanero dovranno spingere forte per superare un Modena galvanizzato dal successo esterno di Pescara. L'obiettivo è anche cancellare le scorie delle ultime trasferte di Avellino e Mantova, dove sono sfumati 4 punti nei minuti finali.

«Veniamo da otto risultati utili – ha aggiunto Inzaghi – ma voglio vedere una crescita continua. Dobbiamo confermare le cose buone e migliorare nella gestione dei finali». Uno dei temi caldi della partita sarà la sfida degli ex: Palumbo, come Di Mariano, torna al "Braglia" da avversario. Il numero 5 rosanero ha spesso colpito le sue ex squadre e il Modena dovrà prestare massima attenzione. Il Palermo, inoltre, proverà a interrompere la serie di otto trasferte consecutive con gol subiti, cercando finalmente la porta inviolata. Un incrocio di alta classifica che può valere molto più dei tre punti.