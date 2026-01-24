Corriere dello Sport: “Tutti sul maghetto Cisse. Le trattative del giorno in serie B”
La necessità del Verona di fare cassa rischia di innescare un effetto domino sul mercato della Serie B. Le prestazioni sopra le righe di Alphadjo Cissé (19), autore di 6 gol e un assist in 20 presenze con il Catanzaro, hanno attirato l’attenzione della Serie A e di club esteri, con la Roma in prima fila. Non è da escludere l’interruzione anticipata del prestito, ipotesi che potrebbe complicare i piani di Aquilani, in piena zona playoff anche grazie alle reti del talento italo-guineano. Lo scenario è stato ricostruito da Giancarlo Febbo e Carlo Talarico, Corriere dello Sport.
Sempre in casa Catanzaro, Luca Pandolfi (27) è richiesto dal Foggia, anche se il giocatore spinge per restare in Serie B dopo i contatti avuti con l’Empoli. Intanto il Pescara ha ufficializzato il ritorno in Abruzzo del difensore Davide Bettella (25), che ha firmato fino a giugno 2028. Un quadro di trattative che emerge chiaramente anche da Giancarlo Febbo e Carlo Talarico, Corriere dello Sport.
La Reggiana, con il ds Fracchiolla, lavora prima di tutto sulla difesa: Francesco Vicari (31) del Bari è pronto ad arrivare in granata in prestito con diritto di riscatto, mentre è già stata definita l’operazione Yeferson Paz (23) dal Sassuolo con la formula del prestito fino a fine stagione. Resta aperta anche la pista che porta a Mateus Lusuardi (21) del Pisa. Grazie al “tesoretto” generato dalla cessione di Edoardo Motta (21) alla Lazio, la Reggiana può inoltre valutare un innesto offensivo: il principale obiettivo è Giacomo Corona (21) del Palermo. Tutti passaggi confermati anche da Giancarlo Febbo e Carlo Talarico, Corriere dello Sport.
Capitolo Cesena: il club bianconero lavora per rinforzare l’attacco e ha individuato in Alberto Cerri (29) il primo obiettivo, con il Como che ha aperto alla cessione definitiva e alla compartecipazione sull’ingaggio fino a giugno. Il secondo innesto dovrebbe essere Alessandro Di Pardo (26), operazione già impostata con il Cagliari. Prima però serviranno alcune uscite: Raffaele Celia (26) verso il Benevento e uno tra Siren Diao (21) e Marco Olivieri (26), entrambi molto richiesti in Serie B. Un intreccio di trattative che, come ribadito ancora da Giancarlo Febbo e Carlo Talarico, Corriere dello Sport, è destinato ad accelerare.