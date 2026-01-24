Repubblica: “Palermo, un poker di nomi per sostituire Brunori. Johnsen il più caldo”

Il Palermo prova a stringere i tempi per individuare il sostituto di Matteo Brunori, passato alla Sampdoria a inizio mercato e non ancora rimpiazzato. L’obiettivo della dirigenza è consegnare a Filippo Inzaghi un profilo capace di muoversi sia accanto a Joel Pohjanpalo sia sulla linea dei trequartisti, alternandosi con Aljosa Vasic, Antonio Palumbo e Jeremy Le Douaron. A fare il punto sulla situazione è Valerio Tripi su Repubblica Palermo, che evidenzia come il casting sia ormai entrato nella fase decisiva.

I nomi sul tavolo sono noti da giorni: Dennis Johnsen, Matteo Tramoni, Danny Mota e Nicholas Pierini. In cima alla lista, secondo quanto riferisce ancora Valerio Tripi su Repubblica Palermo, c’è proprio l’esterno della Cremonese, per il quale l’intesa di massima con il giocatore sarebbe vicina sulla base di un contratto di tre anni e mezzo. L’accordo tra i club resta legato alla necessità dei grigiorossi di individuare un sostituto, ma la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare già nella prossima settimana.

Per cautelarsi, il Palermo continua comunque a tenere vive le alternative. Tramoni è sempre più coinvolto nel progetto del Pisa, mentre Pierini rappresenta una pista legata al Sassuolo. Più complesso il discorso su Danny Mota: il Monza, alle prese con la polmonite che ha colpito Petagna, non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente per la Serie A. Inoltre l’attaccante portoghese è fermo per un problema muscolare e nelle prossime ore si sottoporrà a controlli clinici che chiariranno i tempi di recupero. Uno scenario che, come sottolinea Valerio Tripi su Repubblica Palermo, spinge il club di viale del Fante a non attendere troppo.

Nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile doppio innesto offensivo, ipotesi legata ai sondaggi di mercato su Le Douaron. In realtà il piano operativo è chiaro: un solo attaccante al posto di Brunori e un difensore in sostituzione di Salim Diakitè, in uscita. Per la retroguardia si cerca un centrale di destra, ma solo nel caso in cui il franco-maliano trovi una nuova sistemazione. La priorità, ribadisce Valerio Tripi su Repubblica Palermo, resta comunque l’attacco, con Johnsen sempre più vicino a vestire il rosanero.