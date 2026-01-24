Repubblica: “A Modena sfida per l’alta classifica Inzaghi: «Diamo la zampata giusta»”

Il Palermo arriva a Modena con ambizioni sempre più chiare. Filippo Inzaghi alza la posta e chiede ai suoi un ulteriore passo in avanti in termini di concretezza e continuità di rendimento, oltre che di prestazione. Dopo otto risultati utili consecutivi e cinque successi di fila al Barbera, i rosanero vogliono dimostrare di poter essere competitivi anche lontano da casa. A raccontare il clima della vigilia è Valerio Tripi su Repubblica Palermo, che sottolinea come il tecnico, fino a poche settimane fa, evitasse di parlare di snodi decisivi, mentre oggi pretende un segnale forte alle dirette concorrenti per la promozione.

«È una partita che arriva al momento giusto, molto impegnativa – ha spiegato Inzaghi –. Il Modena è una grande squadra, è stata sfortunata in alcune gare e sarà un banco di prova importante. Dobbiamo dare continuità ai risultati e capire a che punto siamo arrivati». Parole che, secondo quanto riporta ancora Valerio Tripi su Repubblica Palermo, fotografano la maturità crescente di un gruppo che sta trovando identità e solidità.

Il Palermo cerca anche di invertire il trend esterno: dopo i pareggi allo scadere contro Avellino e Mantova, l’ultima vittoria in trasferta resta quella di Empoli. «Se abbiamo vinto cinque volte di fila in casa significa che siamo forti e possiamo imporre il nostro gioco ovunque – ha aggiunto Inzaghi –. A Modena avremo tanti tifosi e non dobbiamo lasciare le partite aperte quando passiamo in vantaggio». Un messaggio chiaro alla squadra, evidenziato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, che invita i rosanero a essere più cinici nei momenti chiave.

Il Modena, dal canto suo, resta un avversario di alto profilo. Inzaghi lo considera una delle candidate alla promozione, costruita bene e guidata da un allenatore esperto come Andrea Sottil. La sfida del Braglia sarà anche un duello tra bomber: Joel Pohjanpalo, capocannoniere della Serie B con 12 reti, contro Ettore Gliozzi, a quota 9. Un test impegnativo per la miglior difesa del campionato, con appena 14 gol subiti in 20 giornate, come ricorda ancora Valerio Tripi su Repubblica Palermo.

Sul piano tattico, Inzaghi sembra orientato a riproporre Vasic sulla trequarti insieme a Palumbo alle spalle di Pohjanpalo, con Segre e Ranocchia in mezzo al campo e Pierozi e Augello sugli esterni. In difesa, davanti a Joronen, Bereszynski è favorito su Peda nel ruolo di centrale di destra, con Bani e Ceccaroni a completare il reparto. L’obiettivo è uno solo: dare continuità ai risultati e trasformare la crescita in un segnale concreto per tutta la Serie B.