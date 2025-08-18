Insulti razzisti in finale: mano durissima della FIFA | “Siamo disgustati”, cosa è successo

Marco Bianchetti Agosto 18, 2025
FIFA

Logo FIFA (Lapresse) - ILovePalermoCalcio

L’incredibile nuovo episodio di razzismo dopo la Supercoppa europea e la durissima reazione del club inglese

Una piaga che continua imperversare, purtroppo. E, negli ultimi anni, nonostante gli appelli, i campi e le tribune sono stati teatro di episodi inaccettabili, che hanno messo in ombra lo spettacolo calcistico. Insulti, cori discriminatori e gesti offensivi hanno colpito calciatori di ogni nazionalità, trasformando il pallone da strumento di unione a terreno di divisione. In Italia, il problema resta vivo: basti pensare ai casi di cori razzisti in Serie A, con partite momentaneamente sospese e sanzioni a carico delle società coinvolte. Tutti episodi in cui, non possiamo negarlo, le ferite si riaprono una volta dopo l’altra

Eppure, c’è da dire che la Fifa e la Uefa hanno rafforzato negli ultimi anni le proprie campagne contro il razzismo, introducendo protocolli sempre più severi. In caso di cori o insulti, l’arbitro può fermare la gara, avvertire il pubblico e, se necessario, sospendere definitivamente la partita. Inoltre, sono state avviate campagne di sensibilizzazione come “No to Racism” e “Respect”, volte a coinvolgere tifosi, club e giocatori in un’azione collettiva di condanna. Questi messaggi campeggiano sugli schermi degli stadi e nelle dirette TV, ma la sfida più grande, quella forse più difficile, rimane nel passare dalle parole ai fatti…

Rispetto a quanto avveniva in passato, però, molti giocatori hanno iniziato a denunciare pubblicamente gli insulti ricevuti, trasformando i propri profili social in strumenti di lotta. In alcuni casi, sono scataate denunce e indagini per individuare i responsabili. In Italia, il dibattito è aperto anche a livello politico: diverse proposte di legge puntano a inasprire le pene per chi si macchia di reati di discriminazione negli stadi.

Ma torniamo ad oggi, perché nonostante le iniziative, la battaglia è tutt’altro che vinta. Gli episodi continuano a verificarsi, segno che il problema non è solo sportivo ma culturale. Il calcio, però, resta, almeno sulla carta, oseremmo dire, uno degli strumenti più potenti per educare alla tolleranza.

Un’incredibile ondata di odio razzista

A ricordarci la gravità del fenomeno è quanto accaduto proprio pochissimi giorni fa dopo la Supercoppa Europea. A Udine il Tottenham conduceva sul 2-0 fino all’85’, quando il PSG ha realizzato l’incredibile rimonta con le reti di Lee e Gonçalo Ramos. La partita è finita ai rigori e l’errore decisivo è arrivato dal giovane Mathys Tel, classe 2005, arrivato dal Bayern Monaco. Un errore che, abbastanza incredibilmente, ha scatenato un’ondata di odio razzista.

Sotto i post Instagram del club e del giocatore sono comparsi centinaia di commenti vergognosi, con insulti legati al colore della pelle e alle origini di Tel. Alcuni messaggi contenevano parole come “scimmia” e altre espressioni apertamente discriminatorie. Un attacco inaccettabile che ha trasformato la delusione per una sconfitta sportiva in un episodio di violenza verbale e discriminatoria.

festa udine supercoppa (foto lapresse) - ilovepalermocalcio.com
festa udine supercoppa (foto lapresse) – ilovepalermocalcio.com

“Disgustati”: la dura risposta del Tottenham

Il Tottenham ha reagito con una nota ufficiale, condannando fermamente gli insulti e promettendo collaborazione con le autorità per identificare i responsabili. “Siamo disgustati dagli insulti razzisti che Mathys Tel ha ricevuto sui social media. Mathys ha dimostrato coraggio e audacia nel tirare un rigore, ma chi lo insulta non è altro che un codardo che si nasconde dietro un profilo anonimo” si legge nel comunicato.

Il club londinese ha ribadito l’impegno a prendere “le misure più severe possibili” contro chiunque sia coinvolto, inviando così un messaggio chiaro: il razzismo non troverà spazio, né in campo né fuori. Un segnale forte, l’ennesimo, che conferma come la lotta richieda probabilmente non sotlanto regole, ma anche il coraggio di applicarle.

FIFA

Insulti razzisti in finale: mano durissima della FIFA | "Siamo disgustati", cosa è successo

