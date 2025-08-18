Pescara, UFFICIALE: ecco Di Nardo

Agosto 18, 2025

Nuovo acquisto in casa Pescara. Il club ha ufficializzato, con un comunicato tramite i propri canali, l’acquisto dell’attaccante Antonio Di Nardo. Classe 98′, ha disputato la passata stagione tra le fila del Campobasso, collezionando 38 presenze e mettendo a segno 11 gol. Il centravanti ha firmato con i delfini un contratto valido fino al 30 Giugno 2027.

Di seguito il comunicato del club:

“La Delfino Pescara 1936 è lieta di comunicare di aver acquisito, a titolo definitivo e con opzioni per i prossimi due anni, le prestazioni sportive dell’attaccante Antonio Di Nardo. Il giocatore si unirà al gruppo guidato da mister Vivarini e sarà a disposizione per le prossime sfide della squadra con la maglia numero 9. La società dà il benvenuto a Antonio”.

