Sampdoria, La Gumina via in prestito

Si muove in uscita il mercato della Sampdoria. Infatti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, è tutto fatto per il trasferimento dell’ex rosa Antonio La Gumina nell’Inter U23, squadra impegnata nel campionato nel girone A di Serie C.

Il centravanti, dopo la breve parentesi della scorsa stagione a Cesena in cui ha collezionato 12 presenze e messo a segno 2 gol, è adesso pronto a questa nuova avventura in Serie C, trasferendosi in neroazzurro con la formula del prestito secco.