DAZN lancia il nuovo “MyClub Pass”: segui solo la tua squadra del cuore

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2025

DAZN presenta una grande novità per l’inizio della stagione 2025/26: si chiama MyClub Pass ed è il nuovo piano pensato su misura per i tifosi che vogliono seguire esclusivamente la propria squadra del cuore in Serie A Enilive.

Disponibile dal 18 al 31 agosto, il MyClub Pass permette di guardare tutte le 38 partite stagionali della propria squadra, sia in casa che in trasferta, insieme a pre e post-partita, highlights e contenuti on demand dedicati. È l’offerta ideale per chi non è interessato a tutto il campionato, ma non vuole perdersi neanche un minuto del cammino della propria squadra.

Il pacchetto è attivabile dai nuovi clienti e da chi non ha un abbonamento attivo (oppure ha un piano Goal o Sports). Sono disponibili due opzioni:

Pagamento anticipato: 329 euro per 12 mesi (circa 27,42 euro/mese);

Pagamento mensile: 29,99 euro al mese per 12 mesi.

Il piano include la visione simultanea su due dispositivi connessi alla stessa rete internet.

Questa nuova formula si affianca al listino tradizionale di DAZN e arricchisce un’offerta sempre più varia, che include anche Serie BKT, Serie A Femminile, LaLiga, tennis, ciclismo, volley, UFC, NFL e molto altro.

