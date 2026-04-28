Corriere dello Sport: “AIA verso il commissariamento? La Uefa tutela l’autonomia Figc”

Il giorno del possibile commissariamento è arrivato. Non è un titolo di fantasia, ma uno scenario sempre più concreto nel calcio italiano. Come analizza il Corriere dello Sport nel pezzo firmato da Edmondo Pinna, la parola “commissario” è ormai centrale nel dibattito che coinvolge FIGC e AIA.

Secondo Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, il quadro resta estremamente delicato, anche alla luce della posizione della UEFA. Ceferin, infatti, ha ribadito la necessità di garantire l’autonomia federale, sottolineando di seguire con attenzione la situazione senza interferenze dirette.





Il nodo principale, evidenzia Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, riguarda però l’AIA, già indebolita dall’inibizione del presidente Zappi. Una sanzione di 13 mesi confermata in due gradi di giudizio e ora al vaglio del Collegio di Garanzia del CONI.

Come sottolinea Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, l’eventuale conferma della squalifica aprirebbe scenari inevitabili: la decadenza del presidente e la possibilità concreta di un commissariamento dell’associazione arbitrale.

Sul fronte FIGC, invece, la posizione resta diversa. Sempre secondo Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, Gravina ha ribadito che un commissariamento della Federazione violerebbe il principio di autonomia sancito da CIO, FIFA e UEFA:

«Un atto non risolutivo dei problemi e in palese violazione del principio di autonomia».

Tuttavia, il clima resta teso. Come evidenzia Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, il ministro Abodi continua a spingere per un azzeramento del sistema, mentre il futuro della governance sarà deciso con l’elezione del nuovo presidente FIGC prevista per il 22 giugno.

Nel frattempo, il focus si sposta sull’AIA. Secondo Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, le tensioni interne, le faide e le inchieste in corso hanno reso la situazione difficilmente sostenibile, aprendo la strada a interventi straordinari.

La giornata odierna, come ricorda Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, è decisiva: il Collegio di Garanzia dovrà esprimersi sull’appello di Zappi. In caso di rigetto, la sua posizione diventerebbe insostenibile, con conseguenze immediate sulla guida dell’associazione.

Uno scenario che potrebbe portare, conclude Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, al commissariamento dell’AIA, considerato ormai da molti come un passaggio inevitabile per tentare di ristabilire equilibrio e credibilità nel sistema arbitrale italiano.