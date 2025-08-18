Sampdoria, battuta la concorrenza per Abildgaard

Dopo un serrato testa a testa con Spezia ed Empoli, la Sampdoria sembra adesso aver battuto la concorrenza di questi due club, aggiudicandosi le prestazioni sportive di Oliver Abildgaard. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sono previste per oggi le visite mediche del centrocampista in uscita dal Como e, per domani, la firma del contratto.

Classe ’96, Abildgaard ha disputato la passata stagione tra le fila del Pisa, raggiungendo insieme a mister Inzaghi la promozione in Serie A. Nello scorso campionato con i toscani ha collezionato 24 presenze e fornito un assist. Adesso il mediano danese sembra pronto a questa nuova avventura nel campionato cadetto.