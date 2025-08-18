Serie B, la Lega pensa di abolire il playout: dal 2026-27 quattro retrocessioni dirette
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Lega di Serie B sta valutando un cambiamento storico per il campionato cadetto. Il Direttivo, infatti, riflette sull’opportunità di abolire il playout, modificando il meccanismo che definisce la quarta retrocessione in Serie C.
Come scrive la Gazzetta dello Sport, l’ipotesi più concreta riguarda la cancellazione dello spareggio salvezza, con la conseguenza che dalla stagione 2026-27 potrebbero retrocedere direttamente quattro squadre, e non più tre più una tramite playout.
Una decisione di questa portata – sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport – non sarebbe dettata soltanto da ragioni sportive, ma anche da valutazioni legate all’ordine pubblico, considerate le tensioni che spesso accompagnano le gare di spareggio.