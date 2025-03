Nella partita di qualificazione ai Mondiali 2026 disputata il 20 marzo 2025, l’Australia ha sconfitto l’Indonesia con un netto 5-1.

Per quanto riguarda Emil Audero, recentemente naturalizzato indonesiano, il portiere del Palermo è rimasto in panchina per tutta la durata dell’incontro, rinviando così il suo debutto con la nazionale dell’Indonesia.