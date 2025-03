Settore Giovanile e Femminile: il programma del weekend rosanero

Un fine settimana ricco di impegni attende le formazioni giovanili e femminili del Palermo, con diverse sfide decisive nei rispettivi campionati. Mentre la Primavera, l’Under 16 e l’Under 15 osserveranno un turno di riposo, le altre squadre scenderanno in campo per proseguire il loro percorso stagionale.

La Prima Squadra Femminile sarà impegnata in trasferta contro il Matera Women, cercando punti preziosi nella 23ª giornata di Serie C. Sfida impegnativa anche per l’Under 17 Maschile, che affronterà la Roma nel campionato nazionale di categoria.

In campo anche l’Under 17 Femminile, che ospiterà il Frosinone, mentre l’Under 14 Maschile sarà di scena contro il CUS Palermo per il Campionato Élite Regionale. Chiude il programma l’Under 13 Maschile, che affronterà in casa l’Atletico Casteldaccia.

Di seguito, il riepilogo completo delle gare del weekend.

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Serie C Femminile – Girone C, 23ª giornata

MATERA WOMEN-PALERMO WOMEN

Domenica 23 marzo, ore 14.30 – Matera, Campo Sportivo Paip

PRIMAVERA

Sosta

UNDER 17 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 22ª giornata

ROMA-PALERMO

Sabato 22 marzo, ore 15.00 – Roma, Campo Agostino Di Bartolomei

UNDER 17 FEMMINILE

Campionato Interregionale Under 17 Femminile, 6ª giornata

PALERMO-FROSINONE

Domenica 23 marzo, ore 11.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 16 MASCHILE

Sosta

UNDER 15 MASCHILE

Sosta

UNDER 14 MASCHILE

Campionato Elite Under 15 Regionale – Girone A, 24ª giornata

CUS PALERMO-PALERMO

Domenica 23 marzo, ore 10.00 – Monreale (PA), Campo Sportivo Conca D’Oro

UNDER 13 MASCHILE

Campionato Under 14 Regionale Fase Provinciale – Girone C, 20ª giornata

PALERMO-ATLETICO CASTELDACCIA

Sabato 22 marzo, ore 17.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale