Salernitana, doppia seduta al Mary Rosy in vista del Palermo

La Salernitana prosegue la preparazione in vista del match casalingo contro il Palermo, in programma al termine della sosta per le nazionali. Oggi la squadra, guidata da Roberto Breda, ha sostenuto una doppia seduta di allenamento presso il centro sportivo Mary Rosy.

Nella mattinata, il gruppo ha svolto un lavoro di forza, seguito da esercitazioni tattiche. Nel pomeriggio, dopo un’attivazione atletica, i granata hanno continuato a lavorare sugli aspetti tattici, concludendo la giornata con una partitella a campo ridotto.

Prosegue il lavoro personalizzato in palestra per Fabrizio Caligara e Pawel Jaroszynski, entrambi impegnati nei rispettivi percorsi di recupero.

La squadra tornerà in campo domani mattina alle 10:30, sempre al Mary Rosy.