Inaugurazione Palermo CFA, Al-Khelaïfi (pres. PSG): “Congratulazioni al club, spero di visitare presto il centro sportivo”

Nella giornata di ieri, il club rosanero, ha inaugurato il nuovo Centro Sportivo con sede a Torretta. A complimentarsi con il club è la società è stato anche AL-KHELAÏFI (Presidente PSG) con una lettera indirizzata al club.

“Volevo estendere le mie sincere congratulazioni al Presidente Mirri e al Palermo F.C. per la costruzione del nuovo centro sportivo a Torretta. Mentre l’ECA entra in una nuova era di modernità e inclusione, trovo incoraggiante il desiderio del Palermo F.C. di far progredire il calcio europeo investendo nello sviluppo futuro e nella sicurezza non solo del gioco maschile, ma anche del calcio giovanile e femminile in Italia.

Spero di avere l’opportunità di visitare presto il centro sportivo”.