Palermo Futsal Club, non basta la doppietta di Sujon: secondo ko stagionale

Palermo Futsal Club che subisce la seconda sconfitta stagionale contro un ottimo Oratorio San Vincenzo. Vittoria con ampio merito per la squadra biancoazzurra che sconfigge la capolista 3-7 e si qualifica ai playoff di categoria. Non basta la doppietta di Sujon ed il gol iniziale di Vivarelli per impedire la sconfitta alla ciurma di mister Gentile.

Primo tempo

Pronti via e l’Oratorio San Vincenzo si rende pericolosa con l’occasione per il numero 10 Russo. Calì respinge e rosanero che rispondono con il tentativo di Danilo Alario, alla prima da titolare. A passare in vantaggio è la squadra biancoazzurra che sblocca il risultato con la rete di Russo sull’ottima palla di Cangemi alle spalle del difensore. Pareggia i conti Vivarelli un minuto più tardi con la complicità di Leto, che gli serve un pallone solo da spingere in porta. San Vincenzo che con motivazioni e stimoli riesce a trovare due reti prima della fine del primo tempo con Russo, il quale ne farà quattro al termine del match. Rosanero che provano a riaprire la gara con Alario che, aiutato

dal gemello in fase di pressione, becca il palo nell’uno contro uno con Prestigiacomo.

Secondo tempo

Secondo tempo che si apre con i rosanero alla ricerca del gol che possa riaprire il match ma una dormita difensiva permette a La Grassa di spedire il pallone in rete. Di Mariano a porta vuota firma il quinto gol mentre Sujon con una prova d’orgoglio fredda Prestigiacomo con una conclusione da cineteca da posizione defilata. Ancora Sujon riapre la gara per i rosanero ma una punizione di Riccobono spegne le speranze della capolista. Una perla di Russo da fuori chiude la gara sul 3-7. Passo falso per il Palermo Futsal Club che cade nell’ultima stagionale in casa affrontando l’Oratorio San Vincenzo. Prossimo appuntamento che vale come una finale. Sfida al New Garden Center, campo neutro, tra Palermo Futsal Club e Futsal Club Monreale di mister Sorrentino. La sfida permetterà ad una delle due squadre la possibilità di strappare il pass per la finale di Coppa Trinakria. La gara è in programma mercoledì 10 aprile alle ore 19:30.