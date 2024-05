Ascoli-Cosenza, Viali: «Tutino qui si è esaltato. Playoff? Vogliamo provarci»

William Viali, tecnico del Cosenza ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” dopo la vittoria contro l’Ascoli che è valsa la salvezza matematica.

Ecco le sue parole:

«Tutino? È un giocatore di grande qualità, finora si è esaltato in questa categoria solo a Cosenza, speriamo sia di buon auspicio anche per la prossima stagione. Pensierino ai playoff? Per coerenza non ne abbiamo più parlato, fino alla salvezza non ne volevamo più parlare. È chiaro che ora nello spogliatoio per l’esultanza sull’obiettivo raggiunto si è accennato a provare in queste due partite a provare a conquistare qualcosa di più con un po’ di sana follia»