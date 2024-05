Serie B: Palermo trema, adesso anche il sesto posto è a rischio. La classifica aggiornata

Terminano le gare di serie B in campo oggi alle ore 15. 4-3 pirotecnico tra Sudtirol e Ternana: ai gol nel primo tempo di Odogwu 8′ per i padroni di casa, Pereiro 23′ e Luperini 33′ per i rossoverdi, nella ripresa si sono aggiunti anche quelli di Casiraghi in doppietta per gli altoatesini, mentre per gli ospiti l’ex rosanero Luperini si è ripetuto al 67′. Sul finale la squadra di casa con El Kaouakibi ha messo la parola fine al match.

Il Como conquista una vittoria sul finale contro il Cittadella: al gol di Pittorello per i granata ha risposto Verdi per i lombardi. In pieno recupero Edoardo Goldaniga regala i tre punti ai suoi.

Interrotta al 23′ Catanzaro-Venezia, quando stavano sul risultato di 1-1 per i gol di Pontisso e Idzes, sul Ceravolo si è abbattuta una pioggia torrenziale mista a grandine portando così alla sospensione del match. Match poi ripreso alle 16:15 e attualmente in corso.

Il Cosenza grazie al solito Tutino al 42′ si aggiudica tre punti in casa dell’Ascoli che valgono la matematica salvezza.

Trema il Palermo che contro lo Spezia ha rimediato l’ennesima sconfitta e adesso anche il sesto posto potrebbe essere a rischio in attesa dei risultati degli altri match in programma alle 18.

Ecco i finali:

Ascoli-Cosenza 0-1

Catanzaro-Venezia 1-1 (in corso)

Como-Cittadella 2-1

Spezia-Palermo 1-0

Sudtirol-Ternana 4-3

Ecco la classifica aggiornata:

Parma 73

Como 71

Venezia 68

Cremonese 63

Catanzaro 58

Palermo 52

Brescia 47

Sampdoria 46

Sudtirol 46

Cittadella 45

Cosenza 45

Pisa 45

Modena 43

Reggiana 43

Spezia 40

Ascoli 37

Ternana 37

Bari 36

Feralpisalò 32

Lecco 26