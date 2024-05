Serie B: pirotecnico 4-3 tra Sudtirol e Ternana. Vittoria sul finale per il Como contro il Cittadella. I risultati finali

Terminano le gare di serie B in campo oggi alle ore 15. 4-3 pirotecnico tra Sudtirol e Ternana: ai gol nel primo tempo di Odogwu 8′ per i padroni di casa, Pereiro 23′ e Luperini 33′ per i rossoverdi, nella ripresa si sono aggiunti anche quelli di Casiraghi in doppietta per gli altoatesini, mentre per gli ospiti l’ex rosanero Luperini si è ripetuto al 67′. Sul finale la squadra di casa con El Kaouakibi ha messo la parola fine al match.

Il Como conquista una vittoria sul finale contro il Cittadella: al gol di Pittorello per i granata ha risposto Verdi per i lombardi. In pieno recupero Edoardo Goldaniga regala i tre punti ai suoi. Interrotta al 23′ Catanzaro-Venezia, quando stavano sul risultato di 1-1 per i gol di Pontisso e Idzes, sul Ceravolo si è abbattuta una pioggia torrenziale mista a grandine portando così alla sospensione del match. Match poi ripreso alle 16:15 e attualmente in corso. Il Cosenza grazie al solito Tutino al 42′ si aggiudica tre punti in casa dell’Ascoli.

Ascoli-Cosenza 0-1

Catanzaro-Venezia 1-1 (in corso)

Como-Cittadella 2-1

Spezia-Palermo 1-0

Sudtirol-Ternana 4-3